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Hatay'da sır gibi cinayet! Katil zanlısı her yerde aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da sır gibi cinayet! Katil zanlısı her yerde aranıyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da meydana gelen korkunç cinayette silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu hayatını kaybetti. Saldırını nedeni henüz bilinmezken, olayın faili olan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Hatay’da korkunç bir olay yaşandı.

Hatay'da sır gibi cinayet! Katil zanlısı her yerde aranıyor - 1. Resim

SIR CİNAYETTE KATİL ZANLISI KAYIP

Reyhanlı ilçesi merkezi Atatürk Caddesi'nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu 26 yaşındaki Muaayed Shao isimli şahıs, kuyumcu dükkanına gelen şahısların silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. 

Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın faili olan 2 yabancı uyruklu şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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