Hatay'da sır gibi cinayet! Katil zanlısı her yerde aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Mayıs 2025 19:10 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 19:14 - Güncelleme:

Hatay’da meydana gelen korkunç cinayette silahlı saldırıya uğrayan kuyumcu hayatını kaybetti. Saldırını nedeni henüz bilinmezken, olayın faili olan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Hatay’da korkunç bir olay yaşandı. SIR CİNAYETTE KATİL ZANLISI KAYIP Reyhanlı ilçesi merkezi Atatürk Caddesi'nde yaşanan olayda, yabancı uyruklu 26 yaşındaki Muaayed Shao isimli şahıs, kuyumcu dükkanına gelen şahısların silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın faili olan 2 yabancı uyruklu şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. İlgili Haber Fiyat arttı, Avrupa'nın en büyükleri şikayet edildi! 7 havayolu şirketinde "bagaj ücreti" krizi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş