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Fiyat arttı, Avrupa'nın en büyükleri şikayet edildi! 7 havayolu şirketinde "bagaj ücreti" krizi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Fiyat arttı, Avrupa&#039;nın en büyükleri şikayet edildi! 7 havayolu şirketinde &quot;bagaj ücreti&quot; krizi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa'da 7 büyük havayolu şirketinin uyguladığı fahiş bagaj ücreti fiyatları krize neden oldu. Söz konusu 7 hava yolu şirketinin EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling ve Wizz Air olduğu kaydedildi. Şirketlerin, kabin bagajlarından ücret alınmaması yönündeki AB mahkeme kararlarını ihlal ettikleri vurgulandı.w

Avrupa'nın en büyük havayolu şirketlerinin uyguladığı bagaj ücretleri krize neden oldu.

Avrupa ülkelerinden 45 tüketici derneğinin çatı kuruluşu olan BEUC'tan yapılan açıklamada, Brüksel merkezli BEUC ve üye derneklerin, kabin bagajı için hukuka aykırı ücret talep ettikleri gerekçesiyle 7 hava yolu firması hakkında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Tüketici Koruma Otoriteleri Ağına resmi şikayette bulunduğu bildirildi.

Fiyat arttı, Avrupa'nın en büyükleri şikayet edildi! 7 havayolu şirketinde

"AB KARARLARI İHLAL EDİLİYOR"

Açıklamada, söz konusu 7 hava yolu şirketinin EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling ve Wizz Air olduğu kaydedildi.

Havacılık sektörünün ticari uygulamaları konusunda AB genelinde bir soruşturma açılmasının da gerektiğine işaret edilen açıklamada, hava yolu firmalarının özellikle makul boyutlardaki kabin bagajlarından ücret alınmaması yönündeki AB mahkeme kararlarını ihlal ettikleri vurgulandı.

Fiyat arttı, Avrupa'nın en büyükleri şikayet edildi! 7 havayolu şirketinde

EK ÜCRET NEDEN UYGULANIYOR?

Açıklamada, tüketicilerin bilet aldıklarında buna küçük bir eşya veya el bagajının dahil olmasını beklediği, bu konudaki anlaşmazlıkları azaltmak için el bagajının makul boyut ve ağırlığının tanımlanması gerektiği dile getirildi.

Öte yandan, Avrupa Adalet Divanı 2014 yılında, el bagajının taşınması, ağırlığı ve boyutları bakımından makul şartları karşılaması ve geçerli güvenlik gerekliliklerine uyması koşuluyla fiyat artışına tabi tutulamayacağı yönünde bir karar almıştı.

Avrupa ülkelerinde hava yolu seyahatlerinde firmaların farklı bagaj uygulamaları bulunuyor.

Bagaj hakkı konusunda çeşitlilik bazen yolcuların sıkıntı çekmelerine neden olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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