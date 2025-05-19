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Türk Hava Yolları Ajet indirimli bilet kampanyası! Uçak bileti fiyatları ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türk Hava Yolları Ajet indirimli bilet kampanyası! Uçak bileti fiyatları ne kadar?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere özel kampanya düzenleyen Türk Hava Yolları markası AJet, uçak bileti almak isteyen 12-27 yaş arası yolculara büyük bir fırsat sunuyor.

AJet yalnızca 19 Mayıs 2025 tarihinde geçerli olacak özel bir indirim kodu ile gençlerin gökyüzüne daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlıyor.

Kampanya kapsamında bilet alacak gençler, hem yurt içi hem de yurt dışı seyahatlerinde %40’a varan indirimle seyahat etme şansı yakalayacak.

Türk Hava Yolları Ajet indirimli bilet kampanyası! Uçak bileti fiyatları ne kadar? - 1. Resim

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI DETAYLARI

AJet’in sunduğu avantajlı kampanya ile birlikte genç yolcular, sonbahar ve kış aylarında seyahat planlarını şimdiden oluşturabilecek.

Türkiye'nin dört bir yanına veya Avrupa'nın farklı noktalarına uygun fiyatlarla uçmak isteyen gençler, 100.000 koltukla sınırlı kampanyadan yalnızca AJet Mobil uygulaması üzerinden faydalanabilecek.

Türk Hava Yolları Ajet indirimli bilet kampanyası! Uçak bileti fiyatları ne kadar? - 2. Resim

YÜZDE 40 İNDİRİM KODU SADECE 19 MAYIS’TA KULLANILABİLECEK

AJet’in kampanyası yalnızca 19 Mayıs 2025 tarihinde alınacak biletlerde geçerli olacak. “AJETGENC” kodunu kullanarak bilet alan yolcular, 1 Eylül 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında geçerli olan tüm uçuşlarda %40 oranında indirim kazanacak.

Ajet indirimli bilet kampanyası yalnızca 12-27 yaş arasındaki genç yolculara tanımlanacak şekilde hazırlanırken, indirim hem yurt içi hem de yurt dışı tarifeli AJet uçuşlarını kapsıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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