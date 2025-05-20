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Hatay'da korkunç olay! Çarptığı kişi öldü, arkasına bile bakmadan gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da korkunç olay! Çarptığı kişi öldü, arkasına bile bakmadan gitti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobil çarpan Osman Kızılay hayatını kaybetti. Kamera kayıtlarında araç sürücüsünün Kızılay'a çarptıktan sonra durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

Korkunç kaza, Antakya çevre yolu Habibi Neccar kavşağında meydana geldi.

Otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 31 yaşındaki Osman Kızılay'a çarptı. Kazada Kızılay olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kızılay'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Hatay'da korkunç olay! Çarptığı kişi öldü, arkasına bile bakmadan gitti - 1. Resim

DURMADAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Kan donduran kaza çevrede bulunan bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç sürücüsünün durmayarak olay yerinden ayrıldığı görüldü. Bir süre sonra kazaya karıştığını ve aracın sürücüsü olduğunu söyleyen 24 yaşındaki M.S. isimli şahıs kaza yaptığını söyleyerek karakola teslim oldu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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