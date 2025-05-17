Bursa'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Kaza sonrası iki taraf birbirine girdi: 12 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 12 kişi yaralanırken, olay yerinde iki taraf birbirine girdi. Bölgeye gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı.

Kaza, Gemlik ilçesi Kumla-Armutlu yolu üzerinde meydana geldi. Kumla-Narlı hattında işçi taşıyan servis ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

12 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada araçlar hurdaya dönerken, 2'si ağır 12 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi ile Bursa merkezde bulunan hastanelere kaldırıldı.

İKİ TARAF BİRBİRİNE GİRDİ

Yaşanan kaza sonrası her iki taraf henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine girdi. Tekmeli yumruklu kavga saniye saniye kamera tarafından görüntülenirken, kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.