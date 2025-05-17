Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 17 Mayıs 2025 00:27 - Güncelleme: 17 Mayıs 2025 00:30 - Güncelleme:

Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Nallıhan-Bolu yolunda otomobil ile kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Nallıhan-Bolu yolunda otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 1 ÖLÜ 4 YARALI Yapılan incelemelerin ardından, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. İlgili Haber "16 milyon İstanbullunun kişisel verisi yurtdışına satılmış olabilir" Fatih Atik'ten Ekrem İmamoğlu soruşturmasına yönelik çarpıcı açıklama

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş