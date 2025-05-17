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Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara&#039;da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Nallıhan-Bolu yolunda otomobil ile kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Nallıhan-Bolu yolunda otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

1 ÖLÜ 4 YARALI

Yapılan incelemelerin ardından, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.

Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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