Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ankara'da feci bir kaza meydana geldi. Nallıhan-Bolu yolunda otomobil ile kamyonunun kafa kafaya çarpışması sonucu, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde feci bir kaza meydana geldi.
Nallıhan-Bolu yolunda otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
1 ÖLÜ 4 YARALI
Yapılan incelemelerin ardından, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı tespit edildi.
Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş