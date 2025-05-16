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"16 milyon İstanbullunun kişisel verisi yurtdışına satılmış olabilir" Fatih Atik'ten Ekrem İmamoğlu soruşturmasına yönelik çarpıcı açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB ve tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu hakkında yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Söz konusu soruşturmaya ilişkin konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, çarpıcı bir açıklamada bulundu. Atik, "İmamoğlu en çok ziyareti Almanya'ya yapmış, dosya ilk açıldığında gündeme gelmişti. İstanbullu vatandaşların, 16 milyonun kişisel verilerinin yurtdışına satıldığı iddiaları var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında; suç örgütü yöneticiliği, üyeliği, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

"16 MİLYONUN KİŞİSEL VERİLERİ YURTDIŞINA SATILDI" İDDİASI

Söz konusu soruşturmaya ilişkin TGRT Haber canlı yayınında Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Fatih Atik, 16 milyon İstanbullunun kişisel verilerinin yurtdışına satıldığı iddialarını gündeme getirdi. 

"EN ÇOK ZİYARET ALMANYA'YA YAPILMIŞ"

Atik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ahtapot gibi ifadesinin tam karşılığını görmüş olacağız" diyerek, şu iddiayı aktardı:

İmamoğlu en çok ziyareti Almanya'ya yapmış.

Dosya ilk açıldığında gündeme gelmişti. İstanbullu vatandaşların, 16 milyonun kişisel verilerinin yurtdışına satıldığı iddiaları var. 

İşte bu konu, soruşturmayı uluslararası boyuta taşıyabilir.

Bu konuyla ilgili detaylar da ortaya çıkacak. 

O zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ahtapot gibi ifadesinin tam karşılığını görmüş olacağız.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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