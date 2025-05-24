Kızının hayatını kabusa çeviren çocuğun babasını bıçakladı! Sokak ortasında darbedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Mayıs 2025 12:53 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 12:59 - Güncelleme:

İstanbul'da okulda kızına şiddet uygulayan çocuğun babasıyla konuşmak için sözleşen Derya U., çocuğun babası Şerif T'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Şerif T. ise kadını sokak ortasında darbetti. O anlar kameralarla kayıt altına alınırken kadın tutuklandı.

21 Mayıs Çarşamba akşamı 21.45 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de Derya U. iddiaya göre 7 yaşındaki kızına okulda şiddet uygulayan sınıf arkadaşının babası ile telefonda tartıştı. İlgili Haber Uzun süredir ortalarda yoktu! Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı BIÇAKLA YARALADI, DARBEDİLDİ Ardında ikili Ortaköy'de buluşmak üzere sözleşti. Olay yerine motosikletle gelen Şerif T., Derya U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan adam, motosikletten inerek Derya U.'yu darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şerif T. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. YAŞANANLAR KAMERADA Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan Derya U.'nun ifadesinde Şerif T.'yi defalarca uyardığını ancak sonuç alamadığını, telefonla konuşmak için olayın gerçekleştiği sokağa çağırdığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Derya U., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar