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Kızının hayatını kabusa çeviren çocuğun babasını bıçakladı! Sokak ortasında darbedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kızının hayatını kabusa çeviren çocuğun babasını bıçakladı! Sokak ortasında darbedildi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da okulda kızına şiddet uygulayan çocuğun babasıyla konuşmak için sözleşen Derya U., çocuğun babası Şerif T'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Şerif T. ise kadını sokak ortasında darbetti. O anlar kameralarla kayıt altına alınırken kadın tutuklandı.

21 Mayıs Çarşamba akşamı 21.45 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de Derya U. iddiaya göre 7 yaşındaki kızına okulda şiddet uygulayan sınıf arkadaşının babası ile telefonda tartıştı.

BIÇAKLA YARALADI, DARBEDİLDİ

Ardında ikili Ortaköy'de buluşmak üzere sözleşti. Olay yerine motosikletle gelen Şerif T., Derya U.'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan adam, motosikletten inerek Derya U.'yu darp etti. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga ayrıldı ve olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Şerif T. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan Derya U.'nun ifadesinde Şerif T.'yi defalarca uyardığını ancak sonuç alamadığını, telefonla konuşmak için olayın gerçekleştiği sokağa çağırdığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Derya U., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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