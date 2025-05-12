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Kocaeli'de suikast girişimi! Arabasındayken kurşuna dizildi...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Olay İzmit ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Ayaz Sokak'ta  meydana geldi.  Fırat O. isimli şahıs otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kocaeli'de suikast girişimi! Arabasındayken kurşuna dizildi... - 1. Resim

SÜRÜCÜ YARALANDI, ARAÇ KAZA YAPTI

Kurşunların isabet ettiği araç aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Fırat O, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de suikast girişimi! Arabasındayken kurşuna dizildi... - 2. Resim

DURUMU AĞIR

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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