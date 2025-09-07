Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Komşuları pusuya düşürdü! 2 kardeşi tüfekle ateş açarak katletti

Komşuları pusuya düşürdü! 2 kardeşi tüfekle ateş açarak katletti

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde M.Ş. ile kardeşi A.Ş., komşuları E.C. tarafından seyir halindeyken pusuya düşürüldü. E.C. tarafından araca ateş açılırken, mermilerin isabet ettiği 2 kardeş hayatını kaybetti.

Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde meydana gelen olayda E.C., aralarında husumet bulunan M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'ye pusu kurdu.

 

E.C. tüfek ile pazardan dönen 2 kardeşin bulunduğu otomobile ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Komşuları pusuya düşürdü! 2 kardeşi tüfekle ateş açarak katletti - 1. Resim

KAÇARKEN KAZA YAPTIKTAN SONRA YAKALANDI

Öte yandan E.C., aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken, Topaç köyünde kaza yapması sonucu ekipler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlı, tedavi altına alınırken, 2 kardeşin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sivas büyükşehir mi?
