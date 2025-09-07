Komşuları pusuya düşürdü! 2 kardeşi tüfekle ateş açarak katletti

Acıgöl ilçesine bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde meydana gelen olayda E.C., aralarında husumet bulunan M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'ye pusu kurdu.

E.C. tüfek ile pazardan dönen 2 kardeşin bulunduğu otomobile ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği tespit edildi.

KAÇARKEN KAZA YAPTIKTAN SONRA YAKALANDI

Öte yandan E.C., aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken, Topaç köyünde kaza yapması sonucu ekipler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlı, tedavi altına alınırken, 2 kardeşin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.