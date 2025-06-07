Konya'da otomobil direğe çarptı, 5 kişi yaralandı

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza Karapınar ilçesine bağlı Kurtbasan Yaylası yakınlarında meydana geldi. İ.G. yönetimindeki hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

5 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kazada İ.G, R.N.Ü, Ö.F, E.Ü. ve N.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.