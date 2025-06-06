Kurban kesiminde kaza! Büyükbaş hayvan üzerine devrildi, yoğun bakımda

Burdur'da 51 yaşındaki Zübeyde K., kestikleri büyükbaş hayvan ve kurbanın derisini yüzdükleri kepçe aparatının altında kaldı. Ağır yaralı halde ambulansla 3 farklı hastaneye götürülen talihsiz kadın, yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Burdur'un Tefenni ilçesine bağlı Seydiler köyünde sabah saatlerinde kesim sırasında korkutan bir kaza meydana geldi.

ÜZERİNE KEPÇE APARATI VE KURBANLIK DEVRİLDİ

Kestikleri büyükbaş hayvanı traktöre bağladıkları kepçe aparatına takarak derisini yüzmeye çalışan Zübeyde K.'nin üzerine kepçenin bağlantı noktasındaki pimin çıkması sonucu kepçe ve büyükbaş hayvan devrildi.

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HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralanan talihsiz kadın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla önce Tefenni Devlet Hastanesi'ne, buradan da Burdur Devlet Hastanesi sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri tamamlanan kadın, ileri tetkik ve tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zübeyde K.‘nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.