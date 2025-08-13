Korkunç bir sabotajla karşı karşıyayız! Küresel elitler ciğerlerimizi yakıyor

YILMAZ BİLGEN - Türkiye’nin ciğerlerini kül eden orman yangınlarının sebeplerine dair tartışmalar sürüyor. İhmal ve dikkatsizlik sebeplerin başında sayılırken birçok kişi de yangınları “küresel dizayn projesinin” bir parçası olarak değerlendiriyor. Araştırmacı Ramazan Tolga Yolyapan, orman yangınlarının “tepe noktasını Siyonist-Yahudilerin oluşturduğu küresel elitlerin hazırladığı dünya dizaynı” adına çıkarıldığını kaydetti.

Yolyapan, küresel elitlerin toplumlarda hiçbir değer bırakmayacaklarını alenen ilan ettiklerini savunarak şunları söyledi: “Adım adım projeyi uyguluyorlar. Haim Nahum Protokolü çok açık. İsrail artık Arz-ı Mevud ve Arz-ı Mukaddes için savaştığını kendisi deklare etti. Sadece Ortadoğu, Türkiye değil tüm insanlık büyük bir tehdit altında.”

Ramazan Tolga Yolyapan ülkemizdeki ormanların bu yeniden dizayn için küresel çete eliyle yakıldığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bunun için çok gelişmiş yöntemler kullanıyorlar. Yangınların kesinlikle arka planı ve kendisine has şifreleri var. Özellikle zeytin ve defneyi büyük tehdit olarak görüyorlar. Küresel elitlerin her coğrafi bölge için farklı hesabı var. Orman eko sistem için yapı taşı niteliği taşıyor. Küresel tanzim dahilinde çok büyük bir kıtlık çıkaracaklar. Dünyanın mevcut düzenini altüst edecek projeleri teker teker hayata geçiriyorlar.”

YANGINLAR FREKANS VE REZONANSLA ÇIKARILIYOR

Türkiye dâhil birçok ülkedeki orman yangınlarının yapay olduğunu iddia eden araştırmacı Yolyapan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bazı frekans ve rezonanslar kullanılıyor. Elbette terör örgütleri de sahada kullanılıyor ancak bu büyüklükteki yangınlar öyle benzinle, kibritle çıkarılacak türden değil. Yoksa asfaltı bile yakan mevcut görüntüleri ve aynı anda onlarca noktada fışkıran alevleri kimse izah edemez. Bu aynı zamanda bir tehdit ve gözdağı biçimi. Siyonist emellerin olduğu coğrafyalarda Arz-ı Mevud için zemin hazırlamak. Her şeyi küresel gladio yönetiyor. Coğrafyaların ciğerlerini söküyorlar. Bu arada binlerce hayvan yok ediliyor. Korkunç bir sabotajla karşı karşıyayız. Bilgisayar, medya, cinselliğin alenileşmesi ve benzeri araçlarla dünyayı örümcek ağı gibi sarıyorlar. Bundan sonrası için de Malatya’ya dikkat edelim.”