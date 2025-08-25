Kuşadası'nda Ukraynalı çocuğa parkta dehşeti yaşattılar! Akıllara Ahmet Minguzzi cinayeti geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, akıllara Mattia Ahmet Minguzzi cinayetini getiren bir olay yaşandı. Bir parkta arkadaşlarıyla oturan 15 yaşındaki Ukraynalı bir çocuk, 3 kişi tarafından gasp edilmek istendi. Gasba direnen çocuğu bıçaklayan 2 şehir eşkıyası gözaltına alınmaları sonrası tutuklandı. Bıçak darbesi alan Ukraynalı çocuğun durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 yaşındaki Ukraynalı çocuğun bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Camikebir Mahallesi Kasım Yaman Parkı'nda iddiaya göre, 3 kişi, arkadaşlarıyla oturan İ.F'den (15) sigara ve para istedi. İ.F. ve arkadaşlarının olumsuz cevap vermesinin ardından tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli B.C.B. ve A.K, İ.F'nin cep telefonunu gasbetmek istedi. Çıkan arbedede İ.F. bıçaklandı.
BIÇAKLANAN ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürülen çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede hakimlikçe tutuklandı. Polis, olay yerinden kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.