Kan donduran tehditler! Hakan Çakır cinayetinde aileye gönderilen yeni mesajlar dikkat çekti

Güncelleme:
Annesi ve kız kardeşiyle giderken çıkan kavgada bıçaklanarak Hakan Çakır'ın ailesine yönelik tehditlere yenileri eklendi. Baba Şahin Çakır telefonuna gönderilen son mesajları paylaştı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın ailesi, küfür ve ölüm tehdidi içeren mesajlar aldıklarını belirtti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır'ın (22) ailesi, küfür ve tehdit içeren mesajlar almaya devam ettiklerini belirtti.

KENDİSİNİ VE DİĞER ÇOCUKLARINI ÖLDÜRECEKLER

Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Baba Çakır, gelen her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini kaydetti.

