Eskişehir’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Elif Mavi Avlı’nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin iddianame kabul edildi. Tutuklu sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenirken Adli Tıp raporunda anne ve kızının kusursuz olduğu belirtildi.

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Feci kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak ile Seda Sokak kesişiminde meydana geldi.

KÜÇÜK ELİF KURTARILAMADI

Edinilen bilgilere göre, F.A.B. idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, Seda Sokak üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne M.A. ile kızı Elif Mavi Avlı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük Elif Mavi, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kafa ve kemik kırıklarına bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Anne M.A. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

“Kusurum yok” demişti… Elif Mavi’yi hayattan koparan kazada sürücü için istenen ceza belli oldu

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Olay sonrası çıkarıldığı mahkemece ev hapsi kararıyla adli kontrol tedbiri uygulanan sürücü F.A.B., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM”

Sürücü ifadesinde hızının 20 kilometreden fazla olmadığını belirterek "Kusurlu olduğumu düşünmüyorum" dedi.

“Kusurum yok” demişti… Elif Mavi’yi hayattan koparan kazada sürücü için istenen ceza belli oldu

SON SÖZÜ ADLİ TIP SÖYLEDİ

Soruşturma sürecinde hazırlanan ilk trafik kazası tespit tutanağında sürücünün kavşaklarda hızını azaltmadığı belirtilirken, bilirkişi raporunda ise yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranarak asli kusurlu olduğu, araç sürücüsünün ise tali kusurlu bulunduğu ifade edildi.

Raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi amacıyla dosya Adli Tıp Kurumu Ankara Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderildi. Hazırlanan raporda; sürücü F.A.B.'nin meskun mahalde kavşağa yaklaşırken yola gereken dikkati vermediği, kontrolsüzce seyrettiği ve ilk geçiş hakkını yolun büyük bölümünü tamamlamış olan yayalara vermeyerek çarptığı gerekçesiyle "asli kusurlu" olduğu kaydedildi. Anne ve çocuğunun ise kazanın oluşumunda atfı kabil bir kusurlarının bulunmadığı tespit edildi.

“Kusurum yok” demişti… Elif Mavi’yi hayattan koparan kazada sürücü için istenen ceza belli oldu

SÜRÜCÜYE 15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanık F.A.B.'nin Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi uyarınca 'taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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