Kütahya'da kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Kütahya’da iki arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken gelen ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Cihangir Orbay (60) idaresindeki araç, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken, Örenköy yolundan ana yola çıkan Şerife Doymuş (49) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan yolculardan Nezaket Yıldız (64), olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki Kübra Doymuş ağır yaralanırken, sürücü Şerife Doymuş hafif yaralandı.
Kazada hafif şekilde yaralanan diğer sürücü Cihangir Orbay ve diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.