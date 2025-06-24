Kütahya'da kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Haziran 2025 06:43 - Güncelleme: 24 Haziran 2025 06:47 - Güncelleme:

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Kütahya’da iki arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken gelen ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Cihangir Orbay (60) idaresindeki araç, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken, Örenköy yolundan ana yola çıkan Şerife Doymuş (49) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. İlgili Haber Acı haberler peş peşe geldi, babaları gözleri önünde can verdi! Hem İzmir hem de Kocaeli... Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan yolculardan Nezaket Yıldız (64), olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki Kübra Doymuş ağır yaralanırken, sürücü Şerife Doymuş hafif yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan diğer sürücü Cihangir Orbay ve diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş