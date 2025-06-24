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Kütahya'da kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kütahya&#039;da kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya’da iki arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken gelen ilk bilgilere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Cihangir Orbay (60) idaresindeki araç, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken, Örenköy yolundan ana yola çıkan Şerife Doymuş (49) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçta bulunan yolculardan Nezaket Yıldız (64), olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan 13 yaşındaki Kübra Doymuş ağır yaralanırken, sürücü Şerife Doymuş hafif yaralandı.

Kütahya'da kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Kazada hafif şekilde yaralanan diğer sürücü Cihangir Orbay ve diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kütahya'da kaza! Arabalar çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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