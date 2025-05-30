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Kuyumcu soyacaktı, personelin bir hamlesiyle kaçacak delik aradı! O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli silahlı şahıs, soygun girişiminde bulundu. Müşteriler panikle kaçarken kuyumcu personeli, soyguncuya sandalye fırlattı. Soyguncu kaçtı, o anlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul Sultanbeyli'de Mehmet Akif Mahallesi'nde, içeride müşterilerin de olduğu kuyumcu dükkanına giren yüzü maskeli, eli silahlı şahıs, dükkanda bulunan çalışanlara önce silahını ardından elindeki poşeti doğrulttu.

MÜŞTERİLER PANİKLE KAÇTI

Silahlı soygun girişimine tanık olan müşteriler panikle dükkandan kaçıştı. Bir kadın müşteri ise soğukkanlı bir şekilde önce tezgah üzerinde bulunan parasını, ardından yere bıraktığı market poşetlerini alıp çocuğuyla beraber dükkandan ayrıldı.

Kuyumcu soyacaktı, personelin bir hamlesiyle kaçacak delik aradı! O anlar kamerada - 1. Resim

SOYGUNCUYA SANDALYE FIRLATTI

Altınların poşete doldurulmasını isteyen soyguncu, çalışanlara silah doğrultup tehditler savurdu. Dükkandaki panik butonuna basan bir çalışan, hemen ardından üzerine sandalye fırlatarak soyguncuyu kaçırmaya çalıştı. Panikleyen şüpheli hırsızlık için girdiği dükkandan eli boş şekilde kaçarak uzaklaştı.

Kuyumcu soyacaktı, personelin bir hamlesiyle kaçacak delik aradı! O anlar kamerada - 2. Resim

İhbar üzerine olay ile ilgili çalışma başlatan polis ekiplerinin soygun girişiminde bulunan şüpheliyi arama çalışması sürüyor.
Öte yandan, kuyumcu dükkanında yaşanan silahlı soygun girişimi dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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