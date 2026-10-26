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Kuyumcuları dolandıran sahte altın vurguncuları tutuklandı

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuyumculara sahte altın vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Sakarya'nın Sapanca ilçesi Göl Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuyumcu işletmelerine gelen şahısların sahte altın bozdurmaya çalıştığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olayla ilgili mağdur işletme sahiplerinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Kuyumcuları dolandıran sahte altın vurguncuları tutuklandı
Başlık ResmiKuyumcuları dolandıran sahte altın vurguncuları tutuklandı

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde, iş yerlerinde sahte altın bozdurmaya çalışan şüphelilerin V.Y. (23) ve Y.E. (23) olduğu belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayların ardından kısa sürede yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sapanca
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