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Mardin'de feci kaza! Motosiklet tır ile çarpıştı, 2 kardeş canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mardin&#039;de feci kaza! Motosiklet tır ile çarpıştı, 2 kardeş canından oldu
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağabey ve kardeşi canından oldu.

Kaza, dün gece Mardin'in çıkışında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerindeki Kadir Atay (16) ve ağabeyi Serhat Atay (33) yola savruldu.

İKİ KARDEŞ BİRLİKTE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kardeş Kadir Atay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan ağabey Serhat Atay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Serhat Atay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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