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Maskeli şüpheli kıskıvrak yakalandı! Avukatı öldürmek için para almış, detaylar kan dondurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Maskeli şüpheli kıskıvrak yakalandı! Avukatı öldürmek için para almış, detaylar kan dondurdu
Suç, Cinayet, Avukat, Organize Suç, İzmir, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de maskesiyle dikkatleri üzerine çeken bir şüpheli, üzerinde tabanca ve parayla yakalandı. Şahsın ücret karşılığında bir avukatı öldürmek için plan yaptığı ortaya çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da Soğukkuyu Mahallesi'nde maskeli bir şüphelinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, şüpheli A.G'yi (19) yakaladı. A.G'nin üst aramasında tabanca, fişek, cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

AVUKATI VURACAKMIŞ

A.G, emniyetteki sorgusunda "Daltonlar Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü ile ilgili bir davaya bakan avukat A.B'yi vurmak için bölgede olduğunu itiraf etti. Şüphelinin bu suç örgütüne üye olduğu, kasten yaralama suçundan da kaydının bulunduğu tespit edildi.

SİLAH ALIP KEŞFE GİTMİŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince derinleştirilen soruşturmada, A.G'nin, azmettirici kişi ile avukat A.B'yi öldürmesi için ücret karşılığında anlaştığı belirlendi.

Cep telefonu kayıtlarında azmettirici tarafından gönderilen söz konusu avukata ait görseller ve adres bilgileri bulunan A.G'nin, azmettiriciyle buluşup tabancayı teslim aldıktan sonra Soğukkuyu Mahallesi'ne keşif yapmak amacıyla gittiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Polis ekipleri, azmettirici şüphelinin yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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