Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mersin'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Mersin'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Mersin&#039;de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mersin'in Mut ilçesi Kurtsuyu Mahallesi'nde plakaları henüz belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mersin'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - 1. Resim

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücülerden Muhammed Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçlarda yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Çok sayıda ABD ürününe uygulanan ek vergiler kaldırıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bodrum'da hesap kavgasında silahlar ateşlendi: Kafeyi kurşun yağmuruna tuttular - 3. SayfaHesap kavgasında silahlar konuştu: Kafeyi kurşunladılar!Konya'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı, 12 yaşındaki çocuk can verdi - 3. Sayfaİki motosiklet çarpıştı, 12 yaşındaki çocuk can verdiArtvin'de yol çöktü: Kamyon dev çukura gömüldü! - 3. SayfaArtvin'de yol çöktü: Kamyon dev çukura gömüldü!İstanbul Avcılar'da büyük ihmal! Tadilatta kolon kestiler, belediye harekete geçti - 3. SayfaTadilatta kolon kestiler, belediye harekete geçtiKayseri'de acı olay! Bir grup dağcının tırmanışı arkadaşlarının feci ölümü ile son buldu - 3. SayfaEn büyük tutkusu canından etti!Su sporları istasyonunda ölü bulundu! Bir gün önceki paylaşımı dikkat çekti - 3. Sayfa"Katili kim diye sorarlarsa en sevdikleri deyin"
Sonraki Haber Yükleniyor...