Mersin'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Kaynak: Anadolu Ajansı
Mersin'in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesi Kurtsuyu Mahallesi'nde plakaları henüz belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücülerden Muhammed Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Araçlarda yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir