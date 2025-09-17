Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de 5 yaşındaki oğlunu katletmişti! Yaka paça tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mersin'de yaşayan bir anne geçtiğimiz gün 5 yaşındaki oğlunu 8 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Suç aletiyle yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 27 yaşındaki Revşan D., 5 yaşındaki oğlu Mert Veysel K.'yi bıçakladı.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Ağır yaralanan küçük çocuk, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, anne Revşan D.'yi suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

