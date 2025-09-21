Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Konya'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı, 12 yaşındaki çocuk can verdi

Konya'da feci kaza: İki motosiklet çarpıştı, 12 yaşındaki çocuk can verdi

Konya’nın Sarayönü ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada bir çocuk öldü, 3 kişi yaralandı.

M.Ü. (30) ile R.İ'nin kullandığı plakaları henüz belirlenemeyen iki motosiklet, Kurşunlu Mahallesi Konya-Afyonkarahisar kara yolunda çarpıştı.

Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.Ü'nün kullandığı motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Y.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan M.Ü, R.İ. ve B.İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

