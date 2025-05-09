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Miksere çarpan motosiklet sürücüsü can verdi! Genç kadının o paylaşımı yürek yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nde beton mikseri ile çarpışan motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz hayatını kaybetti. Motosiklet videoları çekerek ünlenen genç kadının kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşım ise yürek yaktı.

Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi üzerinde 09 AIR 738 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Saniye Yılmaz, plakası öğrenilemeyen A.Ç. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sosyal medyada motosiklet üzerine içerikler üreterek ünlenen kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin adli tıp morguna kaldırıldı.

Miksere çarpan motosiklet sürücüsü can verdi! Genç kadının o paylaşımı yürek yaktı - 1. Resim

"ACABA BİZİ MOTOSİKLET Mİ ÖLDÜRECEK?" DEMİŞTİ

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla binlerce kişiye ulaşan Yılmaz'ın, kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. Genç kadın, "Acaba bizi motosiklet mi öldürecek, yoksa kafamızın içindeki düşünceler mi?" sözleriyle paylaşım yapmıştı.

Miksere çarpan motosiklet sürücüsü can verdi! Genç kadının o paylaşımı yürek yaktı - 2. Resim

Mizahi bir dille motosiklet sevgisini anlattığı bir başka paylaşımda ise "Paranız yok diye motosiklet almayı ertelemeyin, böbreğinizi satın" ifadelerine yer vermişti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Miksere çarpan motosiklet sürücüsü can verdi! Genç kadının o paylaşımı yürek yaktı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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