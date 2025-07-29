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Miras kavgası katliama döndü! Baba, bir evladını öldürdü diğerini yaraladı... Tehdit mesajları çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Miras Kavgası, Silahlı Saldırı, Cinayet, Yaralanma, Aile İçi Şiddet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da miras kavgasında bir baba, iki oğlunu dövüp silahla ateş açtı. Çatışmada bir oğlunu yaralayan birini de öldüren adam tutuklandı. Öte yandan dehşet anlarının videosu ve tehdit mesajları ortaya çıktı.

24 Temmuz'da Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde iddiaya göre miras meselesi nedeniyle 69 yaşındaki Erol Köse ile oğulları Nihat (42) ve Mesut Köse (34) arasında sokak ortasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Baba Erol Köse, diğer oğlu Murat Köse (37) ile birlikte Nihat ve Mesut'u sopayla darbetti. Çevredekilerin araya girmeye çalıştığı sırada Erol Köse bu kez evden aldığı av tüfeğiyle geri döndü ve iki oğluna ateş açtı.

BİR OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, DİĞERİNİ YARALADI

Karınlarından vurulan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, baba ve oğlu olay yerinden kaçtı. Mahalleli, yaralı kardeşleri özel araçla hastaneye yetiştirdi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Nihat Köse kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Mesut Köse ameliyata alındıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Miras kavgası katliama döndü! Baba, bir evladını öldürdü diğerini yaraladı... Tehdit mesajları çıktı - 1. Resim

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Cinayete ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, baba ve oğlunun ellerindeki sopayla Nihat ve Mesut Köse'yi darbettikleri, ardından Erol Köse'nin evine gidip av tüfeğini alarak oğullarına ateş açtığı anlar yer aldı. Şüpheli babanın, vurduğu oğlunu yerdeyken tekmelediği görüntüler ise pes dedirtti.

BABA TUTUKLANDI

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, olaydan kısa süre sonra baba Erol Köse'yi evine yakın bir sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Köse, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Miras kavgası katliama döndü! Baba, bir evladını öldürdü diğerini yaraladı... Tehdit mesajları çıktı - 2. Resim

TEHDİT MESAJLARI DİKKAT ÇEKTİ17

Olayın perde arkasını aydınlatmaya çalışan ekipler, firari şüpheli Murat Köse'nin, hayatını kaybeden bedensel engelli ağabeyi Nihat Köse'ye olaydan kısa süre önce cep telefonundan tehdit ve hakaret içeren mesajlar gönderdiğini tespit etti. Mesajlardan birinde "Seni bekliyorum, mutlaka gel. Sen de buraya gelecek yürek var mı" ifadeleri yer aldı.

Miras kavgası katliama döndü! Baba, bir evladını öldürdü diğerini yaraladı... Tehdit mesajları çıktı - 3. Resim

Murat Köse'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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