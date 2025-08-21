Muğla'da gece yarısı orman yangını! Karanlık alevlerle aydınlandı, mücadele sürüyor

Türkiye, birbiri ardına başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bir yanda alevler söndü derken diğer yanda yeni bir yangın haberi geliyor. Bolu'da çıkan ve kontrol altına alınan orman yangının ardından Muğla'da alevler yükseldi.

YATAĞAN'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı.

Alevleri fark eden vatandaşlar, zaman kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman kahramanları bölgeye sevk edildi.

Ekipler, hızlıca yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesine başladı.