Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Muğla'da gece yarısı orman yangını! Karanlık alevlerle aydınlandı, mücadele sürüyor

Muğla'da gece yarısı orman yangını! Karanlık alevlerle aydınlandı, mücadele sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muğla, Orman Yangını, Yangın, Yatağan, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da alevler kontrol altına alındı derken bu kez Muğla'da orman yangını başladı. Yatağan'da çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevleri söndürmek için amansız mücadele başladı.

Türkiye, birbiri ardına başlayan orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Bir yanda alevler söndü derken diğer yanda yeni bir yangın haberi geliyor. Bolu'da çıkan ve kontrol altına alınan orman yangının ardından Muğla'da alevler yükseldi.

YATAĞAN'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı.

Muğla'da gece yarısı orman yangını! Karanlık alevlerle aydınlandı, mücadele sürüyor - 1. Resim

Alevleri fark eden vatandaşlar, zaman kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı orman kahramanları bölgeye sevk edildi.

Muğla'da gece yarısı orman yangını! Karanlık alevlerle aydınlandı, mücadele sürüyor - 2. Resim

Ekipler, hızlıca yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tırdaki inşaat demirleri motosikletin üzerine devrildi, yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aydın'da enişte-kayınbirader arasında tornavidalı ve bıçaklı kavga! - 3. SayfaEnişte-kayınbirader arasında tornavidalı ve bıçaklı kavga!Kayseri'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - 3. Sayfa32 yıl kesinleşmiş hapisle aranıyordu: Yakalandı!Tırdaki inşaat demirleri motosikletin üzerine devrildi, yaralılar var - 3. SayfaTırdaki inşaat demirleri motosikletin üzerine devrildi, yaralılar varAnkara'daki parklarda asayiş uygulaması: 3 kişi yakalandı - 3. SayfaAnkara'daki parklarda asayiş uygulaması: 3 kişi yakalandıKadına bıçaklı saldırıya duyarsız kalamadılar! Çığlık duyan koştu, zanlıyı linç ettiler - 3. SayfaKadına bıçaklı saldırıya duyarsız kalamadılar!Samsun'da bir baba, oğlunu bıçakla yaraladı - 3. SayfaSamsun'da bir baba, oğlunu bıçakla yaraladı
Sonraki Haber Yükleniyor...