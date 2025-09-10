Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Okul bahçesinde müdüre darp! Saldırgan gözaltında

Okul bahçesinde müdüre darp! Saldırgan gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aksaray'da okul müdürü Recep Çelen, okul bahçesinde kapüşonlu bir şahıs tarafından darbedildi. Saldırgan gözaltına alınırken Çelen, "Veli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım madde etkisindeydi" dedi.

Aksaray'da 23 Nisan Ortaokulu ve İlkokulu bahçesinde kapüşonlu ve elinde çanta olan Murat K'yi görenler durumu okul müdürü Recep Çelen'e bildirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çelen, Murat K'yi okuldan çıkarmaya çalıştığı sırada tartışma çıktı. Murat K, okul müdürü Çelen'i darpederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okul bahçesinde müdüre darp! Saldırgan gözaltında - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, Murat K'yi gözaltına aldı. Çelen, AA muhabirine, saldırganı tanımadığını öğrenci velisi de olmadığını söyledi.

Okul bahçesinde müdüre darp! Saldırgan gözaltında - 2. Resim

Saldırganın gözüne yumruk attığını belirten Çelen, "35-40 yaşlarında bir şahıstı, daha önce hiç görmedim. Veli olduğunu düşünmüyorum. Sanırım madde etkisindeydi. Okulun içine alınmasına izin vermediğim için saldırıya uğradım, darp raporu aldım şikayetçi olacağım." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

