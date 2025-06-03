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Okulda korkunç ölüm! Müdür, odasında kanlar içinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Okulda korkunç ölüm! Müdür, odasında kanlar içinde bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’ın Samsat Merkez İlkokulu Müdürü odasında ölü bulundu. Başından kanlar geldiği görülen şahsın kesin ölüm nedeni, incelemelerin ardından belirlenecek.

Samsat Merkez İlkokulu Müdürü Davut Akpınar’ı (58), bir süre okul içerisinde göremeyen okul görevlileri, Müdürü Akpınar’ı aramaya başladı.

BAŞINDAN KAN GELMİŞ

Okul içerisinde yapılan aramalar sonucunda Müdür Davut Akpınar, odasında masasının arka kısmında yerde hareketsiz bir şekilde olduğu görüldü. Başından kan geldiğini de fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Durum üzerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, okul müdürü Davut Akpınar’ın öldüğünü belirledi.

Okulda korkunç ölüm! Müdür, odasında kanlar içinde bulundu - 1. Resim

KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLECEK

Akpınar’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Samsat Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Akpınar’ın kesin ölüm nedeni tamamlanacak olan incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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