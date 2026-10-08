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Okulda panik! Çamaşır suyu öğrencileri zehirledi, ambulanslar peş peşe geldi

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Okulda panik! Çamaşır suyu öğrencileri zehirledi, ambulanslar peş peşe geldi
Başlık ResmiOkulda panik! Çamaşır suyu öğrencileri zehirledi, ambulanslar peş peşe geldi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu’nda bazı öğrencilerin çamaşır suyundan etkilendiği iddia edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6-7 öğrencinin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Atatürk Ortaokulu’nda çamaşır suyundan etkilendikleri iddia edilen 6-7 öğrenci, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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