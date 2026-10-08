Okulda panik! Çamaşır suyu öğrencileri zehirledi, ambulanslar peş peşe geldi
Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu’nda bazı öğrencilerin çamaşır suyundan etkilendiği iddia edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6-7 öğrencinin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Atatürk Ortaokulu’nda çamaşır suyundan etkilendikleri iddia edilen 6-7 öğrenci, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
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YAŞAM
Gelen siparişten zehirlendi, adım adım iz sürüp merdiven altı işletmeyi ortaya çıkardı
Hastanede tedavileri yapılan öğrencilerin tamamının gün içerisinde taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
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