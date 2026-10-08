Okulda panik! Çamaşır suyu öğrencileri zehirledi, ambulanslar peş peşe geldi

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu’nda bazı öğrencilerin çamaşır suyundan etkilendiği iddia edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 6-7 öğrencinin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Atatürk Ortaokulu’nda çamaşır suyundan etkilendikleri iddia edilen 6-7 öğrenci, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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Hastanede tedavileri yapılan öğrencilerin tamamının gün içerisinde taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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