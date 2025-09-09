Olay yeri Adana: Tek cümlesi yüzünden temizlik işçisini öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesinde temizlik görevlisi olarak çalışan U.A., bugün kabusu yaşadı. İddiaya göre, baba Y.Ö., apartmandan aşağıya çöp attı.

Durumu gören temizlik işçisi U.A., "Neden apartmandan atıyorsun. İnip çöpe atar mısın" şeklinde uyardı. Uyarının arından baba Y.Ö. ve oğlu S.Ö. aşağı inip U.A.'ya saldırdı.

ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜ!

Darbedilen U.A. yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan temizlik görevlisi, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yakalanan baba ve oğlu ise gözaltına alındı.

O anların ise çöp aracının kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde temizlik görevlisinin eliyle atılan çöpe tepki gösterdiği, ardından şahısların gelerek kendisini darp ettiği anlar yer aldı.