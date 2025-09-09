Ankara'da kayınpeder dehşeti! Torunun gözü önünde gelinini katletti

Korkunç olay Yenimahalle ilçesinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre gelinin oğlunu aldattığını düşünen kayınpeder geliniyle konuşmaya gitti.

Ancak burada kayınpeder K.A. ile gelini B.G.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder gelinini torununun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü.

VATANDAŞLAR SESLERİ DUYUNCA İHBAR ETTİ

Olay yerinden gelen sesler üzerine vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.G.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.