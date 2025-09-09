Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da kayınpeder dehşeti! Torunun gözü önünde gelinini katletti

Ankara'da boşanma aşamasında olan bir kadın, çocuğunun gözü önünde kayınpederi tarafından bıçaklanarak katledildi.

Korkunç olay Yenimahalle ilçesinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre gelinin oğlunu aldattığını düşünen kayınpeder geliniyle konuşmaya gitti. 

Ancak burada kayınpeder K.A. ile gelini B.G.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder gelinini torununun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. 

Ankara'da kayınpeder dehşeti! Torunun gözü önünde gelinini katletti - 1. Resim

VATANDAŞLAR SESLERİ DUYUNCA İHBAR ETTİ

Olay yerinden gelen sesler üzerine vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.G.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara'da kayınpeder dehşeti! Torunun gözü önünde gelinini katletti - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

