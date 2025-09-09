Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Ankara'da bir ayda ikinci dehşet! 15 yaşındaki çocuk akranı tarafından öldürüldü

Ankara'da bir ayda ikinci dehşet! 15 yaşındaki çocuk akranı tarafından öldürüldü

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara Pursaklar'da bir parkta 15 yaşındaki Fatih Acacı, aynı yaşta olduğu öğrenilen D.G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Başkentte 21 yaşındaki Hakan Çakır, geçtiğimiz ay 18 yaş altındaki çocuk zanlıların dahil olduğu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.

7 Eylül akşamı Yunus Emre Caddesi'ndeki bir parkta 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı D.G. tarafından bilinmeyen nedenden dolayı bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Acacı, sevk edildiği hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ankara'da bir ayda ikinci dehşet! 15 yaşındaki çocuk akranı tarafından öldürüldü - 1. Resim
Fatih Acacı

"KIZ MESELESİ" İDDİASI

Saldırının ardından yakalanarak gözaltına alınan zanlı D.G.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, arkadaşları tarafından cinayeti 'kız meselesi' nedeniyle işlediği iddia edildi. Vefat eden Acacı'nın ise bugün Pursaklar'da toprağa verileceği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

BİR AY İÇERİSİNDEKİ İKİNCİ BENZER OLAY

Ankara'nın Keçiören ilçesinde geçen ay meydana gelen olayda da 21 yaşındaki Hakan Çakır, 18 yaşının altındaki çocuk zanlıların dahil olduğu bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti.

