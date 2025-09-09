Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şişli'de bebeğini sokağa bırakan cani annenin savunması pes dedirtti! Mahkeme acımadı...

İstanbul'da Hafsa Bjida, yeni doğurduğu bebeğini beze sarılı halde çöp poşetine koyup sokağa bıraktı. Görüntüleri dahi reddeden kadının beyanını DNA testi de yalanladı. İşte vahşete verilen ceza.

Dehşete düşüren olay İstanbul Şişli ilçesinde geçtiğimiz haziran ayında yaşandı. Meşrutiyet Mahallesi Rumeli Caddesi'nde bir apartmanın önünde, beyaz poşetten beze sarılı yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli kadının saat 05.52'de elindeki beyaz poşeti binanın karşısındaki çöp kenarına bıraktığı, ardından uzaklaştığı kaydedildi.

"BEBEK DEĞİL, KİRLİ ÇARŞAF"

İstanbul'da garsonluk yapan Fas uyruklu Hafsa Bjida (30) ifadesinde, iddiaları reddederek poşete "kirli çarşaf" koyduğunu, çöpe bebek bırakmadığını söyledi.

Sabah'ın haberine göre bebeğin kendisine ait olmadığını, doğum yapmadığını, yalnızca "kadınsal sancıları" olduğunu ileri süren kadın, yanında görülen Mısırlı arkadaşı için de "Sadece arkadaşım, gönül bağım yok." dedi.

Ancak şüphelinin evinde bulunan telefon, poşetin içinden çıktı. Ayrıca bebeğin, poşetteki bezlere sarılı olduğu tespit edildi.

DNA TESTİ HAFSA'YI YALANLADI

Savcılık, bebeğin kimliğini kesinleştirmek için DNA incelemesi yaptırdı. Adli Tıp Kurumu'nun 25 Ağustos 2025 tarihli raporu, Hafsa Bjida'nın yüzde 99,99 oranında bulunan bebeğin biyolojik annesi olduğunu ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annenin yenidoğan bebeğini önce renkli beze sardığı, ardından poşete koyarak sokağa bıraktığı belirtildi. 

CANİ ANNENİN MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Savcı, annenin eylemini "tasarlayarak, savunamayacak durumda olan yakınına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirdi. Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış ceza talep edildi.

Şüpheli Hafsa Bjida, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Cani anne hakkında müebbet hapis cezası isteniyor.

 

