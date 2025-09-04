Yenidoğan ünitesinde 'fare' skandalı! İki bebek feci şekilde can verdi

Dehşete düşüren olay, Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletine bağlı Indore kentindeki bir hastanede yaşandı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bakılan iki bebek, fare ısırıkları sebebiyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre bebekler, eyaletin en büyük hastanesi Maharaja Yashwantrao Chikitsalaya'da çeşitli hastalıklar sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Korkunç olay, yoğun bakım ünitesinin güvenlik görüntülerinin izlenmesiyle ortaya çıktı.

YATAKLARIN ARASINDA GEZİNDİ

Kayıtlarda, bir farenin tıbbi cihazların üstünden atladığı, bebeklerin yataklarının aralarında cirit attığı anlar yer alıyor. Olayın ardından hastanedeki hijyen skandalı gün yüzüne çıkarken, bebekler acil bir şekilde başka birimlere taşındı. Bir bebek 31 Ağustos gecesi hayatını kaybederken, diğeri ise bugün hayat mücadelesini kaybetti.

ÖLÜM NEDENİNİN FARE OLMADIĞINI SAVUNDU

India Today’in haberine göre, bebeklerden birinin parmaklarında, diğerinin ise başında ve omzunda fare ısırıkları tespit edilirken, hastane başhekimi Dr. Ashok Yadav, bebeklerin ölüm nedeninin fare ısırıkları değil, doğumda gerçekleşen komplikasyonlar olduğunu savundu.

Öte yandan, bebeklerin tedavi sırasında anne ve babaları tarafından gözetimsiz bırakıldığını ileri sürdü. Hastane yetkilileri, olaydan 4-5 gün önce hastanede fare görüldüğünü ancak resmi bir şikayette bulunulmadığını belirtti. Skandalın ardından iki hemşire görevden uzaklaştırılırken bir başhemşire görevden alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.