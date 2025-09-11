Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ordu'da patpat faciası! Son bir ayda 6 ölüm…

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'nun Korgan ilçesinde gerçekleşen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Bölgedeki son bir ayda meydana gelen kazalarda ölü sayısı 6’ya yükseldi.

Türkiye’de özellikle kırsal bölgelerde yaygın olarak kullanılan, tarımda ve taşımacılıkta kullanılan motorlu bir araç olan patpatla yapılan kazalar gün geçtikçe artıyor.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Son kötü haber ise Ordu’dan geldi. Ordu’nun Korgan ilçesinin Aralcak Mahallesi'nde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Uğur Kuzu, Yeşilyurt Alan mevkiinde patpat sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu ağır yaralandı. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuzu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan bir kişi tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

