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Otomobil şarampole uçtu! Karı-koca yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobil şarampole uçtu! Karı-koca yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü ve eşi yaralandı.

Bugün Sapanca Göl Mahallesi Ünlüce yolunda yokuş aşağı inen Ahmet A.'nın kullandığı 34 CEO 395 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı ve ters döndü.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücü ve eşine ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Otomobil şarampole uçtu! Karı-koca yaralandı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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