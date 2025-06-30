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Otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaralı, Kayseri, Malatya, Pınarbaşı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 5 kişi yaralandı.

Kayseri-Malatya karayolu Pınarbaşı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var - 1. Resim

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Kazaya tanık olan Kayra Atakan, "Düz geliyordu, bir anda şarampole devrildi. Biz de ne olduğunu anlamadık" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil şarampole uçtu! Yaralılar var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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