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Otomobil takla attı, ölü ve yaralılar var! Araçtan çıkan çiçek ve not kahretti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Van'da seyir halindeki otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Araçtakilerin mezuniyet törenine gittiği öğrenilirken, "Canım kızım başarılarının devamını dilerim" notlu çiçek duygulandırdı.

Van-Hakkari kara yolunun Samandöken mevkisinde Cevdet Arslan yönetimindeki 01 EK 957 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçtaki Sadullah Özmen hayatını kaybederken, sürücü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil takla attı, ölü ve yaralılar var! Araçtan çıkan çiçek ve not kahretti - 1. Resim

AĞLATAN ÇİÇEK...

Araçtakilerin, çocuklarının mezuniyet törenine katılmak için Hakkari'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Otomobilde, üzerinde "Canım kızım başarılarının devamını dilerim. Ailen" yazılı kartın olduğu çiçek, görenleri duygulandırdı.

Otomobil takla attı, ölü ve yaralılar var! Araçtan çıkan çiçek ve not kahretti - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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