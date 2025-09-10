Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Otomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdi

Otomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Otomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdi
Otomobil, Motosiklet, Fethiye, Muğla, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Feci kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Gökdeniz Erkmen hayatını kaybetti.

Fethiye çevre yolu Çiftlik Işıklı Kavşak’ta feci bir kaza meydana geldi.

ORACIKTA CAN VERDİ

İrfan E. (60) idaresindeki 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Gökdeniz Erkmen (21) idaresindeki 45 AIZ 424 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, 21 yaşındaki Gökdeniz Erkmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdi - 1. Resim

Otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Rekor üstüne rekor kırmaya devam edecek! Altın fiyatları için yeni tahminWall Street Journal yazdı: MİT sayesinde Hamas liderleri hayatta
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'da rezidansta dehşet! 20 yaşındaki kız ölü bulundu, katil tanıdık... - 3. Sayfaİstanbul'da rezidansta dehşet!İmam Tarık Karadağ’ın canına kıydı! Katilden savunma: Cahillik yaptım - 3. Sayfaİmam Tarık Karadağ’ın canına kıydı! Katilden savunma...Kocaeli'de vahşet! Anneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulundu: 15 yaşındaki çocuk gözaltında - 3. SayfaAnneyle 5 yaşındaki kızı feci halde bulunduYıllarca hapis yattı, uslanmadı! 10 ev soyan şahıs tekrar yakayı ele verdi - 3. SayfaYıllarca hapis yattı, uslanmadı!Arkadaşlarını arayıp konum atmış! Kiraladığı araçta başından vurulmuş halde bulundu - 3. SayfaKiralık araçta ölü halde bulundu!Otomobiller kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü de can verdi - 3. SayfaFeci kazada 2 sürücü de can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...