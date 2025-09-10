Otomobille çarpıştı, feci kazada motosikletli genç can verdi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Feci kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Gökdeniz Erkmen hayatını kaybetti.
Fethiye çevre yolu Çiftlik Işıklı Kavşak’ta feci bir kaza meydana geldi.
ORACIKTA CAN VERDİ
İrfan E. (60) idaresindeki 74 AAB 023 plakalı otomobil ile Gökdeniz Erkmen (21) idaresindeki 45 AIZ 424 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, 21 yaşındaki Gökdeniz Erkmen, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
