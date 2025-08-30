Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Parktaki tartışma kanlı bitti! Adem Subaşı'dan 21 gün sonra acı haber geldi

Parktaki tartışma kanlı bitti! Adem Subaşı’dan 21 gün sonra acı haber geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın ardından konuşmak için parka çağrılan 24 yaşındaki Adem Subaşı, burada bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastanede tedavi gören genç adam 21 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 9 Ağustos akşamı Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. 

TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, gün içinde alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlileriyle tartışan Adem Subaşı, gece saatlerinde aynı kişiler tarafından konuşmak için parka çağrıldı. Burada yeniden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri bıçakla Subaşı’na saldırdı.

21 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından önce hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Adem Subaşı, daha sonrasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Subaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen 21 gün sonra hayatını kaybetti. 

Gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

