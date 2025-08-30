Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pazar dönüşü kurşun yağdırdı, yanlış kişiyi yaraladı! Saldırganlar tabancayla yakalandı

Pazar dönüşü kurşun yağdırdı, yanlış kişiyi yaraladı! Saldırganlar tabancayla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pazar dönüşü kurşun yağdırdı, yanlış kişiyi yaraladı! Saldırganlar tabancayla yakalandı
İhlas Haber Ajansı

Bursa'da pazardan dönen iki kişi silahlı saldırıya uğradı, saldırganlar kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden biri, hedefinin sadece bir kişi olduğunu ve diğerini yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesinde pazardan alışveriş yapıp evlerine dönen H.A. ve Y.K. isimli iki kişi, dün akşam arkalarından gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği 2 şahıs hafif şekilde yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralıları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ŞÜPHELİLER TABANCA İLE YAKALANDI

Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Yıldırım Araştırma Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Kemalettin A. ve Şener A. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, şüphelileri kısa süre içinde olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakaladı.

YANLIŞ KİŞİYİ VURMUŞ

Saldırıyı gerçekleştiren ve 16 suç kaydı olan Kemalettin A. hedefinin yaralılardan sadece biri olduğunu, Y.K. isimli şahsı hedef aldığını söyledi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

