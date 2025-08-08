Pikniğe giden aile hayatının şokunu yaşadı! Sular bir anda yükseldi...
Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Genç ilçesinin Ardıçdibi köyü yakınlarında Murat Nehri'nin kıyısında piknik yapan 5 kişilik aile, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
5 KİŞİ KURTARILDI
Ekiplerin çalışması sonucu 5 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.
