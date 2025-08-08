Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pikniğe giden aile hayatının şokunu yaşadı! Sular bir anda yükseldi...

Kaynak: Anadolu Ajansı
Bingöl'de su debisinin yükselmesi nedeniyle Murat Nehri'nde mahsur kalan 5 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Genç ilçesinin Ardıçdibi köyü yakınlarında Murat Nehri'nin kıyısında piknik yapan 5 kişilik aile, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin çalışması sonucu 5 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

