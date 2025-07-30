Tsunami alarmında binlerce kişi mahsur kaldı! Oprah Winfrey'in özel yolu neden açılmadı?

Halk daha yüksek alanlara ulaşmak için tahliye yollarına yönelirken, Wailea ile Kula arasındaki tek alternatif güzergâhlardan biri olduğu belirtilen Oprah Winfrey’e ait özel yolun kilitli tutulması, yerel halk ve sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

"YOLU AÇSAYDI ÇIKABİLİRDİK"

Maui sakini Shelby Hosana, yerel basına yaptığı açıklamada, "Çocuklarımla birlikte sirenler çalarken kamyonette mahsur kaldık. Oprah'ın yolu açık olsaydı, buradan çıkabilirdim. Bunun yerine, ilk dalganın tahmini zamanının doğru olmasını ve daha yüksek bir yere ulaşmak için hala zamanımız olmasını umut edip dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YOLU AÇ OPRAH!"

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter), “Yolu aç @Oprah” etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, “Oprah’ın özel yolu yüksek bölgelere giden tek güvenli rota” yorumlarıyla çağrıda bulundu.

ÖNCEKİ AFETLERDE AÇILMIŞTI, ŞİMDİ NEDEN KAPALI?

Bazı kullanıcılar, Oprah Winfrey’in daha önce Maui’de yaşanan orman yangınları sırasında özel yolunu tahliye için açtığını ve bölgeye bağışta bulunduğunu hatırlatarak, bu kez neden benzer bir adım atılmadığına dair netlik olmadığını vurguladı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar ne Oprah Winfrey ne de temsilcileri konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yine de söz konusu yolun durumu veya özel mülk statüsü hakkında resmi bilgi paylaşılmadı. Yerel yönetimler ise tüm acil durum rotalarının tahliye sürecinde erişilebilir olması için değerlendirme yapıldığını iletildi.