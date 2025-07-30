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Tsunami alarmında binlerce kişi mahsur kaldı! Oprah Winfrey'in özel yolu neden açılmadı?

Kaynak: Dış Haberler
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Tsunami alarmında binlerce kişi mahsur kaldı! Oprah Winfrey&#039;in özel yolu neden açılmadı?
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Hawaii’de tsunami sirenleri çalarken, gözler bir anda Oprah Winfrey’in özel yoluna çevrildi. Maui Adası’nda yüksek bölgelere tahliye olmak isteyen vatandaşlar, ünlü televizyoncunun özel arazisinden geçen ve tek alternatiflerden biri olan yolun kilitli olması nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Kamçatka açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Hawaii’nin Maui Adası'nda tsunami alarmı  verildi.
Halk daha yüksek alanlara ulaşmak için tahliye yollarına yönelirken, Wailea ile Kula arasındaki tek alternatif güzergâhlardan biri olduğu belirtilen Oprah Winfrey’e ait özel yolun kilitli tutulması, yerel halk ve sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
Tsunami alarmında binlerce kişi mahsur kaldı! Oprah Winfrey'in özel yolu neden açılmadı? - 1. Resim

"YOLU AÇSAYDI ÇIKABİLİRDİK"

Maui sakini Shelby Hosana, yerel basına yaptığı açıklamada, "Çocuklarımla birlikte sirenler çalarken kamyonette mahsur kaldık. Oprah'ın yolu açık olsaydı, buradan çıkabilirdim. Bunun yerine, ilk dalganın tahmini zamanının doğru olmasını ve daha yüksek bir yere ulaşmak için hala zamanımız olmasını umut edip dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"YOLU AÇ OPRAH!"

Sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter), “Yolu aç @Oprah” etiketiyle yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar, “Oprah’ın özel yolu yüksek bölgelere giden tek güvenli rota” yorumlarıyla çağrıda bulundu.

ÖNCEKİ AFETLERDE AÇILMIŞTI, ŞİMDİ NEDEN KAPALI?

Bazı kullanıcılar, Oprah Winfrey’in daha önce Maui’de yaşanan orman yangınları sırasında özel yolunu tahliye için açtığını ve bölgeye bağışta bulunduğunu hatırlatarak, bu kez neden benzer bir adım atılmadığına dair netlik olmadığını vurguladı.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar ne Oprah Winfrey ne de temsilcileri konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yine de söz konusu yolun durumu veya özel mülk statüsü hakkında resmi bilgi paylaşılmadı. Yerel yönetimler ise tüm acil durum rotalarının tahliye sürecinde erişilebilir olması için değerlendirme yapıldığını iletildi.

 

Kaynak: Dış Haberler

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