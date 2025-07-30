Japonya'nın kuzeyinde tsunami meydana gelirken, ABD'de muhtemel etkiler nedeniyle harekete geçildi. Tsunami, okyanus ya da denizlerin tabanında meydana gelen depremler, volkanik patlamalar ya da büyük kütle kaymaları sonucu meydana gelir. Peki, Tsunami nedir, neden olur? İşte tüm ayrıntılar...

Japonya'da gerçekleşen Tsunami'nin ardından Kamçatka'nın güneyinde yer alan Japonya ile okyanusun karşı kıyısındaki ABD, Ekvador ve Peru'da tsunami uyarısı verildi.

ABD'nin California eyaletinde yaşayanlara kıyılardan uzak durması istenirken, Çin, Filipinler, Endonezya, Yeni Zelanda ve hatta Meksika'da Tsunami uyarıları yapıldı. Peki, Tsunami nedir, neden olur?

TSUNAMİ NEDİR?

Tsunami, Japonca'da liman dalgası anlamına gelir. Dev dalga, okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, gök taşı düşmesine Tsunami adı verilir.

Tsunami, deniz tabanındaki depremler, zemin kaymaları ya da volkanik patlamalar gibi tektonik olaylar neticesinde denize aktarılan enerjinin oluşturduğu uzun periyotlu deniz dalgalarıdır. Kasırgalar da tsunami yaşanmasına neden olabilir. Ayrıca tsunamilerin %80'i Pasifik Okyanusu'nda gerçekleşir.

TSUNAMİ NEDEN OLUR?

Tsunamilerin en bilindik nedeni tektonik depremlerdir. Özellikle büyük fay hatlarında yaşanan kırılmalar, su kütlesini yukarı yönde iterek dev dalgalar meydana gelir. Tektonik hareketler, Volkanik olaylar, Heyelanlar ve buz kütleleri, Atmosferik olaylar tsunaminin nedenlerindendir.

Günümüzde "depremsel deniz dalgaları" olarak adlandırılan tsunami, dakikalar ve saatler arasında değişen periyotlardan oluşan bir dizi dalgadan meydana gelir. Böylelikle onlarca metrelik dalgalar oluşabilir.

2004 yılında Hint Okyanusu'nda yaşanan tsunami, insanlık tarihinin en ölümcül doğal yıkımları arasına girdi. Hint Okyanusu'nu sınırları arasında olan 14 ülkede en az 230.000 kişi öldü ya da kayboldu.

Son olarak Rusya'nın doğusu olan Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından usya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaletleri ile Pasifik Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. İlk tsunami dalgası Japonya'ya ulaştı.