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Plajda dehşet! Alkollü gençler cankurtarana saldırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Plajda dehşet! Alkollü gençler cankurtarana saldırdı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Silivri Semizkum Plajı’nda cankurtaran ve alkollü gençler arasında kavga çıktı. Olay jandarmanın müdahalesinin ardından son bulurken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Silivri Semizkum Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, cankurtaranlar plajda alkol kullanan gençleri uyarınca aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı.

Kavga esnasında taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarmanın müdahalesinin ardından kavga son buldu. Öte yandan, kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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