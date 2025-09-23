Polis memuru halı sahada hayatını kaybetti! O anlar kamerada

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli evli ve 2 çocuk babası 32 yaşındaki polis memuru Murat Kına, Yeni Mahalle'deki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynarken fenalaşarak yere yığıldı. Meslektaşları Kına'ya yardıma koşarken ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Kına, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ACI AN KAMERADA

Kına'nın halı sahada futbol oynadığı esnada yere yığıldığı anlar ise kamera tarafından görüntülendi.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN GÖRÜNTÜ

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan törenle uğurlanan Kına'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Reyhanlı Asri Mezarlığına defnedildi. Kına'nın cenazesinde oğlunun babası Kına'nın fotoğrafını öptüğü anlar da yürekleri dağladı.