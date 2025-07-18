Halı sahada kahreden ölüm! Kalp krizi geçiren emekli yüzbaşı hayatını kaybetti

Samsun'da halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren emekli yüzbaşı hayatını kaybetti.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde akşam saatlerinde halı sahada futbol maçı yapan emekli yüzbaşı Hasan Hesapçı, fenalaşarak yere yığıldı.

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Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Hesapçı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan Hesapçı, İlyasköy Mahallesi Yaşardoğu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'na defnedildi.