Polis memurunun kahreden ölümü! Fedai Can hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Haziran 2025 11:02 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 11:21 - Güncelleme:

Samsun'da görev yapan polis memuru Fedai Can, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye sevk edildi. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden Recep Tokur Polis Merkezinde görevli polis memuru Fedai Can (51), evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Can, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fedai Can'ın Samsun'un Alaçam ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi. İlgili Haber Acı haber bayram günü geldi! Polis memuru Mehmet Küçük son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş