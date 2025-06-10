Polis memurunun kahreden ölümü! Fedai Can hayatını kaybetti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'da görev yapan polis memuru Fedai Can, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye sevk edildi. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden Recep Tokur Polis Merkezinde görevli polis memuru Fedai Can (51), evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Can, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Fedai Can'ın Samsun'un Alaçam ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş