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Polis memurunun kahreden ölümü! Fedai Can hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Polis memurunun kahreden ölümü! Fedai Can hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da görev yapan polis memuru Fedai Can, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye sevk edildi. Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samsun'un Atakum ilçesinde ikamet eden Recep Tokur Polis Merkezinde görevli polis memuru Fedai Can (51), evinde kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Can, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis memurunun kahreden ölümü! Fedai Can hayatını kaybetti - 1. Resim

Fedai Can'ın Samsun'un Alaçam ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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