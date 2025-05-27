Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Polisi görünce markete kaçtılar! Raflarda bulunanlar şoke etti

Polisi görünce markete kaçtılar! Raflarda bulunanlar şoke etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da polisleri fark edince ceplerindeki uyuşturucuyu markete saklayan 2 zanlı yakalandı. Rafları inceleyen ekipler, 376 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde ellerinde satışa hazır 20 paket uyuşturucu madde bulunan poşetle dolaşan 2 torbacı, devriye atan polis aracını fark ederek markete girdi.

RAFLARIN ARASINA SAKLAMIŞLAR

İçeride dolaşan zanlılar, uyuşturucu poşetini rafların arasına sakladı. Durumdan şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polisleri şahısların peşinden girerek, markette yaptığı çalışmada raf arasına saklanmış satışa hazır vaziyette 20'şer gramdan oluşan 20 paket toplamda 376 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. 

Polisi görünce markete kaçtılar! Raflarda bulunanlar şoke etti - 1. Resim

YAKALANDILAR

Polislere yakalanan M.R.D. (18) ve C.D. (18) polis merkezine götürüldü. Şahıslarda yapılan üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen bin 245 TL ele geçirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sokak ortasında faciaya ramak kala: 'Hayırdır ya?' deyince tartışma alevlendiKablolara veda! Piller artık vücutta ve suda şarj edilebilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sokak ortasında faciaya ramak kala: 'Hayırdır ya?' deyince tartışma alevlendi - 3. Sayfa'Hayırdır ya?' deyince ortalık karıştıGizli kameralar her yerde! Teşhircilikte korkutan artış: Şampuan şişesine bile yerleştirmişler... - 3. SayfaGizli kameralar her yerde! Şampuan şişesine bile...Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı - 3. SayfaPapara'ya yasa dışı bahis operasyonu!Kıraathanede oyun oynarken silahlı saldırıya uğradı - 3. SayfaKıraathanede oyun oynarken silahlı saldırıya uğradıYürüyüşe çıkmıştı, İl Müdür Yardımcısı ormanda ölü bulundu! Adil Bartu'nun cenazesi Van'da defnedilecek - 3. SayfaAdil Bartu'nun cenazesi Van'da defnedilecekİstanbul'da eğlence mekanına el bombası atıldı! Çok sayıda yaralı var - 3. Sayfaİstanbul'da eğlence mekanına el bombası atıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...